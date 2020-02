LIVE Paolini/Trevisan-Gorlast/Saar 6-3 3-1, Italia Estonia 1-1 Fed Cup 2020: nuovo break per le azzurre nel 2° set (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 CHE DRITTO DI Trevisan! Passa sul lungolinea l’azzurra. OUT IL DRITTO DI GORLATS!! LE AZZURRE TENGONO IL SERVIZIO E AVANTI 3-1 NEL SECONDO SET! GORLATS AL SERVIZIO 40-30 Paolini con lo schiaffo al volo di dritto concluse sull’affondo mancino di Trevisan. 30-30 Bravissime le azzurre a giostrare con palla alta e Paolini intelligente con la stop volley risolutiva. 15-30 Ace centrale di Trevisan! 0-30 Dritto in manovra di Trevisan fuori di un niente… 0-15 Fanno un po’ di confusione Trevisan e Paolini a rete e la mancina azzurra non trova l’impatto corretto con la palla. E C’E’ IL break! ENTRA BENISSIMO Paolini CON IL GIOCO DI VOLO A RETE! 2-1 NEL SECONDO SET E Trevisan IN BATTUTA 15-40 Risposta centrale di Paolini e volée facile di Gorlats. 0-40 DOPPIO FALLO DI Saar! Tre palle break per ... oasport

