Festival di Sanremo 2020 | Morgan minaccia di non salire sul palco | “Boicottaggi continui”

Festival di Sanremo 2020 - mea culpa di Amadeus sullo show fino a notte fonda : “Devo accelerare sui tempi”. Stasera con lui Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez : Visi felici e rilassati in sala stampa per commentare i risultati Auditel eccezionali della seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Il direttore artistico e conduttore però tira il freno a mano: “Tendo a stare con i piedi per terra, – dice Amadeus – anche questa mattina ho provato una gioia immensa, ma ci sono altre tre serate, mi lascerò andare più avanti. Però c’è una grande soddisfazione. Sono felice dell’alchimia ...

Rancore al 70mo Festival di Sanremo con “Eden”. Fuori oggi il videoclip del brano : ESCE IL 28 FEBBRAIO LO SPECIALE VINILE CONTENTENTE “EDEN” e “LUCE” DI ELISA NELLA VERSIONE COVER DI Rancore feat. LA RAPPRESENTANTE DI LISTA e DARDUST Ha debuttato tra le canzoni in gara, durante la seconda serata del 70esimo Festival di Sanremo, “EDEN” di Rancore. Del brano, scritto da Rancore e prodotto da Dardust, viene rilasciato oggi il videoclip ufficiale. Link al videoclip di “Eden” su YouTube: https://youtu.be/DCmACrF33Po Rancore parla ...

Sanremo 2020 ascolti seconda serata - il Festival sale ancora al 53 - 3% - picchi al 62 - 3 % con “I Ricchi e Poveri” : Sanremo 2020 ascolti seconda serata, Amadeus-Fiorello superano Baglioni ma non Conti. Record del 62,3% con la reunion de "I Ricchi e Poveri" Lo share della 70esima edizione continua ad alzarsi. Gli ascolti di Sanremo 2020 della seconda serata hanno raggiunto il 53,3% per un totale di 9.693.000. Nello specifico, la prima parte è stata seguita da 12.841.000 (52,5%) mentre la seconda ha ottenuto 5.451.000 spettatori (56.14%). Gli ascolti della ...

Sanremo 2020 - è boom di ascolti per Amadeus e il suo Festival : Saranno state tutte le polemiche precedenti al Festival, o la straordinaria sinergia tra Fiorello e Amadeus, o la presenza fissa di Tiziano Ferro, ma questo Sanremo 2020 sta raggiungendo ascolti leggendari. I dati Auditel parlano chiaro: la prima serata è stata un clamoroso successo, ma la seconda è riuscita a battere il record. In buona sostanza la 70esima edizione di Sanremo viaggia su una media del 53,3% di share. Riuscirà la kermesse a ...

Terza serata Sanremo 2020 streaming e tv : dove vedere il Festival : Terza serata Sanremo 2020 streaming e diretta tv: dove vedere il Festival Terza serata Sanremo 2020 streaming TV – Questa sera, giovedì 6 febbraio 2020, al teatro Ariston di Sanremo va in scena la Terza serata del Festival di Sanremo 2020, l’evento televisivo più importante in Italia giunto alla 70esima edizione e condotto da Amadeus. LA NOSTRA DIRETTA TUTTE LE NOTIZIE SUL Festival DI Sanremo 2020 Milioni i telespettatori che seguiranno la ...

Festival di Sanremo 2020 - Lewis Capaldi sul palco dell’Ariston : il vicino della porta accanto - modello arruffato e very normal people alla Ed Sheeran : Ma che scherziamo? Lewis Capaldi è più social di Chiara Ferragni, Fiorello e Obama messi insieme. Il ragazzotto 23enne scozzese ospite speciale a Sanremo 2020, uno che in un paio d’anni ha scalato, ed è rimasto in vetta per un bel po’, le classifiche di vendita in Gran Bretagna è un fenomeno Twitter da far spavento. Lewis amico nostro. Il 1 febbraio posta una sua foto in primissimo piano con un’espressione un po’ stranita e sotto “Ho appena ...

Festival di Sanremo 2020 - Junior Cally replica a Gessica Notaro : “Sono dalla sua parte - sono contrario a ogni violenza - ma non devo scusarmi per i miei testi” : Junior Cally al Festival di Sanremo cerca di spegnere le polemiche che lo hanno visto coinvolto nei giorni scorsi per alcuni testi che contengono parole forti e violente. Soprattutto il rapper risponde a Gessica Notaro che, ieri in conferenza stampa, ha mostrato una foto di Junior con la maschera e di lei con la maschera, in seguito allo sfregio con l’acido subito dall’ex fidanzato. “Da una parte c’è chi fa spettacolo con la ...

Sanremo 2020 - Striscia la Notizia denuncia la “scorrettezza pubblicitaria” del Festival : Sanremo 2020, Striscia la Notizia denuncia la “scorrettezza pubblicitaria”: il caso Nutella Problema pubblicità per il Festival di Sanremo 2020. A sollevare la polemica è stato il buon vecchio Striscia La Notizia, che si è fatto portavoce di una “scorrettezza pubblicitaria” piuttosto evidente durante la prima puntata della kermesse della Rai. Amadeus, passeggiando in compagnia di Emma Marrone per raggiungere il ...

Chi è Myss Keta - coconduttrice dell’AltroFestival e protagonista del duetto con Elettra Lamborghi a Sanremo 2020? : Chi è Myss Keta, prossima conduttrice del Dopo Festival? Se lo saranno chiesti in tanti, specialmente tanti boomer, dopo aver sentito il nome di Myss Keta. Myss Keta è una delle artiste del momento, indubbiamente. I suoi concerti fanno sold out, le sue tracce centinaia di migliaia di ascolti, le sue apparazioni televisive semplicemente culto. […] L'articolo Chi è Myss Keta, coconduttrice dell’Altrofestival e protagonista del duetto ...

Sanremo 2020 | Cristiano Ronaldo al Festival : l’indizio nel regalo di Georgina : Cristiano Ronaldo, che ha festeggiato ieri 35 anni, potrebbe essere al Festival di Sanremo questa sera per assistere al debutto della sua Georgina come co-conduttrice. Una cena, fra amici e pochi intimi, in un ristorante di Torino dove c’era anche il piccolo Ronaldo Jr. Così Cristiano Ronaldo ha festeggiato ieri i suoi 35 anni: omaggiato […] L'articolo Sanremo 2020 | Cristiano Ronaldo al Festival: l’indizio nel regalo di ...

Festival di Sanremo 2020 - spettatore ha infarto all’Ariston durante la diretta della seconda serata. Ricoverato in codice rosso : “Abbiamo temuto il peggio” : Attimi di apprensione al teatro Ariston di Sanremo durante la diretta della seconda serata del Festival. All’una di notte circa, tra l’esibizione di Tiziano Ferro e quella di Junior Cally, uno spettatore seduto in galleria è stato colto da infarto. Subito il personale del 118 presente nel teatro è accorso a soccorrere l’uomo di 42 anni che prima è stato trasferito nell’infermeria del teatro dove gli è stato praticato un ...

Sanremo 2020 - Morgan minaccia di lasciare il Festival : "Boicottaggi continui della mia canzone" : Morgan minaccia di lasciare il Festival di Sanremo. Il cantante, con una "Lettera alla Rai" mandata ai giornalisti e firmata da un avvocato, mette in forse la sua presenza alla puntata di questa sera, la terza serata, giovedì 6 febbraio. Perché? Perché verrebbe boicottato: "Un calvario creato da rea

Festival di Sanremo 2020 - Elettra Lamborghini : “Mi sto caga*** addosso. Ho mal di pancia - non riesco a calmarmi” : Elettra Lamborghini ha conquistato la scena sul palco dell‘Ariston mettendosi anche a “twerkare”, (ovvero agitare a ritmo di musica il lato B), mossa che l’ha resa celebre sui social, sulle note del suo brano in gara, “Musica“. Durante la sua esibizione, l’ereditiera è apparsa sciolta e scatenata ma poche ore prima di andare in scena la situazione era ben diversa, come lei stessa ha raccontato sui ...

Festival di Sanremo 2020 - la rivelazione di Fiorello : “Quelle notti trasgressive a Ibiza con Amadeus sul cubo con due ballerini di colore nudi” : Fiorello e Amadeus, amici nella buona e nella “cattiva sorte”. Lo showman siciliano ha ribadito che lui e il direttore artistico del Festival di Sanremo 2020 sono legati da amicizia di lunghissima data. Insieme si sono divertiti, hanno lavorato e si sono dedicati a qualche momento di spensieratezza, proprio come quella volta a Ibiza. “Eravamo al Q di Ibiza, uno dei posti più trasgressivi di tutte le epoche. – ha detto Fiorello ...