Antonella Mosetti Instagram, il décolleté esplode dal costume: «Che bontà!» (Di giovedì 6 febbraio 2020) La bellissima Antonella Mosetti in questi giorni è impegnato con un servizio fotografico in una meravigliosa Spa e così ha pensato bene di condividere questo suo lavoro con i suoi followers. Poche ora fa sul suo profilo Instagram Antonella Mosetti ha pubblicato uno scatto in bikini decisamente “bollente”. Le sue curve sono da cardiopalma. Il suo fisico sembra scolpito nel marmo. Impossibile ignorare tanta meraviglia. La fantasia degli ammiratori questa volta si è davvero superata. Il post in pochissimo tempo ha ricevuto una marea di like e commenti. La showgirl, classe 1975, può fare invidia a moltissime ventenni. Per lei il tempo non sembra trascorrere. Leggi anche –> Antonella Mosetti Instagram, ‘peccaminosa’ nell’abbigliamento aderente: «Occhio, si vede tutto!» Antonella Mosetti Instagram: il décolleté esplode dal costume L’affascinate Antonella ... urbanpost

Noovyis : (Antonella Mosetti provoca ancora: costume troppo piccolo, il corpo esplode fuori) Playhitmusic -… - Caustica_mente : La nuova formazione degli AQUA con Antonella Mosetti - maxspartano2000 : RT @telegnocca: buongiorno con una devastante Antonella Mosetti ?????????? -