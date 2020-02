Morta Leila Janah, l’imprenditrice che ha dato lavoro a undicimila poveri: aveva 37 anni (Di martedì 4 febbraio 2020) Leila Janah, conosciuta in tutto il mondo come “l’imprenditrice dei poveri”, è Morta a New York a soli 37 anni a causa di tumore ai tessuti molli, il cosiddetto sarcoma epitelioide, contro cui lottava da tempo. Con le sue due aziende, Samasource e LXMI, è riuscita a dare lavoro e speranza a più di undicimila persone tra Africa e India: “Ci mancherà la sua risata contagiosa, il suo spirito tenace e la sua capacità di ispirare tutti”. Il mondo dell’imprenditoria è in lutto per la morte prematura di Leila Janah. Conosciuta in tutto il mondo come “l’imprenditrice dei poveri”, per aver dato lavoro con le sue aziende ad oltre undicimila persone tra India e Africa, è deceduta lo scorso 24 gennaio nella sua casa a New York a causa di una grave malattia che l’aveva colpita da tempo, un tumore ai tessuti molli, il cosiddetto sarcoma epitelioide, che aveva raccontato ... limemagazine.eu

