DIRETTA Thiem-Djokovic, Live Finale Australian Open tennis: orario, programma, tv, streaming (Di domenica 2 febbraio 2020) È giunta l’ora della Finale degli Australian Open 2020: a contendersi il primo Slam della stagione saranno Dominic Thiem e Novak Djokovic. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 9.30 italiane (19.30 locali) presso la Rod Laver Arena di Melbourne. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. Novak Djokovic va a caccia dell’ottavo titolo dello Slam oceanico: il serbo è stato semplicemente impeccabile finora, concedendo soltanto un set nei sei incontri disputati (al tedesco Struff nel primo round), ed è ulteriormente motivato dalla possibilità di strappare a Nadal la leadership del ranking ATP in caso di vittoria. Dominic Thiem, invece, è alla prima Finale a Melbourne: il ventiseienne austriaco ha compiuto dei miglioramenti notevoli sul cemento e ha destato una grande ... oasport

