Pentathlon, International Budapest Indoor 2020: 15° Giorgio Malan, 34° Matteo Cicinelli (Di sabato 1 febbraio 2020) Si è disputata oggi la finale maschile dell’International Budapest Indoor 2020 di Pentathlon moderno, prova che ha assegnato punti per il ranking olimpico che qualifica a Tokyo 2020. In Ungheria, due erano gli italiani al via tra i migliori 36, con Giorgio Malan che si è classificato 15°, mentre Matteo Cicinelli è giunto 34°. Fa festa la Germania, che oggi centra la doppietta con Marvin Faly Dogue, che centra il successo con 1500 punti e 5″ di margine sul connazionale Fabian Liebig, secondo (1495). Più staccati tutti gli altri concorrenti, ed a completare il podio è il britannico Joseph Choong, che arriva terzo a 27″ (1473). Il migliore degli italiani è Giorgio Malan, che dopo buone prove nella scherma e nel nuoto, perde qualche punto nell’equitazione, ma è nel laser run la vera nota negativa, per il 15° posto finale con un ritardo di 1’20” (1420), ... oasport

OA_Sport : Pentathlon, International Budapest Indoor 2020: Joanna Muir vince in rimonta, Aurora Tognetti undicesima prima dell… - zazoomnews : Pentathlon International Budapest Indoor 2020: Matteo Cicinelli e Giorgio Malan approdano in finale - #Pentathlon… -