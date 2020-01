Meteo, le previsioni di sabato 1 e domenica 2 febbraio. VIDEO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo davvero bizzarro in questo inizio di febbraio con le temperature che si porteranno a livelli molto elevati, fino a 10 gradi in più rispetto alla media stagionale. L’apice del caldo è atteso per martedì con 16 gradi a Milano, 20 a Roma e oltre i 22 in Sicilia. Da metà settimana la situazione cambierà radicalmente con l’arrivo di un’irruzione artica piuttosto importante. E’ attesa la neve anche a bassa quota su Marche, Abruzzo e Molise. Niente fiocchi al Nord. Le previsioni al Nord sabato è prevista una giornata grigia e nuvolosa con piogge che interesseranno soprattutto il Nord Ovest. Situazione simile domenica con deboli fenomeni sulle regioni occidentali e maggiori aperture su quelle orientali. Neve sulle Alpi piemontesi e lombarde, ma solo a quote alte a causa del clima molto mite. Massime in aumento comprese tra 10 e 14 gradi, fino a 16 domenica. Le previsioni al ... tg24.sky

