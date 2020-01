Virus Cina, caso sospetto su una nave da crociera: test delle analisi negative, in 6mila bloccati a Civitavecchia (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sono negativi i test relativi al CoronaVirus a cui sono stati sottoposti i due passeggeri della nave Costa Smeralda ferma al porto di Civitavecchia. La conferma è arriva dalle analisi svolte presso il centro di riferimento Spallanzani di Roma. Si tratta di due turisti, moglie e marito, cinesi di Hong Kong, in isolamento nell’ospedale di bordo della Costa Smeralda. Solo la donna ha febbre, presenta “lievi sintomi influenzali”. Per avere la certezza sulle condizioni di salute e per escludere o confermare il contagio con il coronaVirus sono stati inviati i prelievi all’ospedale Spallanzani di Roma. Il Sindaco di Civitavecchia si è poi opposto allo sbarco fino alla conferma analitica, per scongiurare qualsiasi rischio di contagio.L'articolo Virus Cina, caso sospetto su una nave da crociera: test delle analisi negative, in 6mila bloccati a Civitavecchia sembra ... meteoweb.eu

matteosalvinimi : ?? Il ministro della Salute finalmente arrivato in Senato (dopo le pressioni della Lega) ha appena ammesso che in Ci… - Agenzia_Ansa : Sono tutti negativi i casi sospetti di contagio da #coronavirus segnalati in Italia. Lo riferisce il ministero dell… - RobertoBurioni : Non ho sentito @AMorelliMilano in tv ma per immaginare che un virus arrivi da un continente dove non c’è ci vuole t… -