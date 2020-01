Venezia: 'Bomba day' di domenica, l'ordinanza del Comune (Di giovedì 30 gennaio 2020) Venezia, 31 gen. (Adnkronos) - In previsione del cosiddetto “Bomba day”, previsto domenica 2 febbraio, per la rimozione di un ordigno d’aereo della seconda guerra mondiale di 500 libbre rinvenuto in via Ferraris a Marghera, sono state emanate quest’oggi l’ordinanza sindacale del Comune di Venezia e liberoquotidiano

TgrVeneto : #30gennaio #Venezia #BombaDay Il servizi di Rossana Caviglioli, montato da Massimo Serena @comunevenezia #ioseguotgr - muoversivenezia : RT @comunevenezia: ? #Bombaday #Evacuazione? ?? In previsione del “bomba day” sono state emanate oggi l’ordinanza sindacale del Comune di… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: ? #Bombaday #Evacuazione? ?? In previsione del “bomba day” sono state emanate oggi l’ordinanza sindacale del Comune di… -