Omessa dichiarazione dei redditi 2020: prescrizione e sanzioni reato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Omessa dichiarazione dei redditi 2020: prescrizione e sanzioni reato A quali conseguenze si va incontro in caso di omissione o invio tardivo della propria dichiarazione dei redditi; in pratica, quali sono le sanzioni previste in tal evenienza e poi come è possibile mettersi in regola con il Fisco? dichiarazione dei redditi: le sanzioni per intermediari A illustrare le conseguenze della mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione dei redditi l’articolo 7-bis del decreto 241/1997. Per gli intermediari abilitati che mancano il termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni è prevista una sanzione pecuniaria compresa tra i 516 e i 5.164 euro. D’altra parte, le sanzioni in oggetto possono essere ridotte della metà nel caso in cui ci si metta in regola entro i 30 giorni successivi alla scadenza. Altro caso riguarda le vere e proprie violazioni tributarie per ... termometropolitico

