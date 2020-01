Sanremo 2020, i cantanti milanesi in gara: bisseranno il successo di Mahmood? (Di martedì 28 gennaio 2020) A pochi giorni dall'inizio della settantesima edizione del Festival di Sanremo, ecco le proposte "milanesi" che concorreranno nella cinque giorni di musica italiana questa volta presentata da Amadeus. Dal figlio d'arte Paolo Jannacci sino a Le Vibrazioni del leader Francesco Sarcina, passando per Bugo e Morgan, fino ad arrivare a Mahmood: il rapper, dopo il trionfo dello scorso anno, sarà presente in qualità di autore del pezzo di Elodie. fanpage

Raiofficialnews : ??#Sanremo2020, la scenografia firmata da Gaetano Castelli, uno spazio dove far “danzare la luce” ?… - OndeFunky : A qualche giorno da #Sanremo2020 ho incontrato @DiodatoMusic e abbiamo chiacchierato di vita (anche meravigliosa),… - LegaSalvini : Sembrano cifre pazzesche... Siete d’accordo? -