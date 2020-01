Basket: muore Kobe Bryant leggenda Nba

Kobe Bryant è morto precipitando con il suo elicottero. Con lui, perite altre quattro persone. A bordo del velivolo non c'era la moglie Vanessa.L'incidente a Calabasas,contea di Los Angeles. leggenda del Basket Nba,Bryant ha militato sempre nei LA Lakers, vincendo 5 titoli Ha sempre pilotato elicotteri con cui si recava agli allenamenti. Nato a Philadelphia nel 1978, Bryant era molto legato all'Italia, avendoci vissuto dai 6 ai 13 anni, quando il padre Joe ha giocato a Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia.(Di domenica 26 gennaio 2020) è morto precipitando con il suo elicottero. Con lui, perite altre quattro persone. A bordo del velivolo non c'era la moglie Vanessa.L'incidente a Calabasas,contea di Los Angeles.delNba,ha militato sempre nei LA Lakers, vincendo 5 titoli Ha sempre pilotato elicotteri con cui si recava agli allenamenti. Nato a Philadelphia nel 1978,era molto legato all'Italia, avendoci vissuto dai 6 ai 13 anni, quando il padre Joe ha giocato a Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia.(Di domenica 26 gennaio 2020)

