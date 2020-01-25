Valenza : Uccisa Ambra Pregnolato, maestra in un circolo didattico ...Luca Di Carlo seduce Barbara D'Urso su InstagramCoronavirus Cina: chiude Disneyland Shanghai Matteo Salvini: Se il ragazzo non spaccia avrà le mie scuseNel latte tracce di antibiotici e altri farmaci : Nessun Allarme, ma ...Sciopero trasporti a Torino venerdì 24 gennaio 2020, info e orari ...Ecco Perdita, il gatto peggiore del mondo è pronto all’adozioneIn India la capra dal volto umano : E' una divinitàSocial Pro League: inizia la fase a tabellone, chi vincerà?È morto a 42anni Pierpaolo Piras, sconfitto da un linfoma, aveva ...

Traffico Roma del 25-01-2020 ore 09 | 30

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA AURELIA ANTICA TRA VIA DI CASALE DI SAN PIO V E VIA LEONE XIII IN ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 25-01-2020 ore 09:30 (Di sabato 25 gennaio 2020) RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA AURELIA ANTICA TRA VIA DI CASALE DI SAN PIO V E VIA LEONE XIII IN DIREZIONE DI VIA SAN PANCRAZIO SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DELLA PISANA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN USCITA DA Roma E SULLA VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA SMERILLO IN DIREZIONE CENTRO. MANIFESTAZIONE DALLE 11 ALLE 13 CONTRO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CORNELIA E DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. CORTEO DA PIAZZA DEI GIURECONSULTI A PIAZZA IRNERIO. POSSIBILI RALLENTAMENTI IN TUTTA LA ZONA. NUOVO STOP ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIU’ INQUINATI OGGI, DOMENICA E LUNEDI’ . DALLE 7.30 ALLE 20.30 NON POSSONO CIRCOLARE MOTORINI E CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL SINO AD EURO 2. LUNEDì 27 GENNAIO LO STOP NON RIGUARDERA’ I VEICOLI DIESEL. TRASPORTO PUBBLICO LINEA METRO B , CHIUSA PER UN ATTO VANDALICO, LA STAZIONE GARBATELLA IN ... romadailynews

twittervirginiaraggi : Ancora #StradeNuove. Questa nelle foto è via Filippo Fiorentini, una delle arterie di traffico più importanti nel q… - Agenzia_Ansa : Roma seconda nel mondo per ora perse nel #traffico dopo Bogotà, Milano è settima - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri di #Roma: eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti d… -

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2020
Clicca qui e commenta questo post!