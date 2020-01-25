Traffico Roma del 25-01-2020 ore 09:30 (Di sabato 25 gennaio 2020) RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA AURELIA ANTICA TRA VIA DI CASALE DI SAN PIO V E VIA LEONE XIII IN DIREZIONE DI VIA SAN PANCRAZIO SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DELLA PISANA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN USCITA DA Roma E SULLA VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA SMERILLO IN DIREZIONE CENTRO. MANIFESTAZIONE DALLE 11 ALLE 13 CONTRO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CORNELIA E DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. CORTEO DA PIAZZA DEI GIURECONSULTI A PIAZZA IRNERIO. POSSIBILI RALLENTAMENTI IN TUTTA LA ZONA. NUOVO STOP ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIU’ INQUINATI OGGI, DOMENICA E LUNEDI’ . DALLE 7.30 ALLE 20.30 NON POSSONO CIRCOLARE MOTORINI E CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL SINO AD EURO 2. LUNEDì 27 GENNAIO LO STOP NON RIGUARDERA’ I VEICOLI DIESEL. TRASPORTO PUBBLICO LINEA METRO B , CHIUSA PER UN ATTO VANDALICO, LA STAZIONE GARBATELLA IN ... romadailynews
virginiaraggi : Ancora #StradeNuove. Questa nelle foto è via Filippo Fiorentini, una delle arterie di traffico più importanti nel q… - Agenzia_Ansa : Roma seconda nel mondo per ora perse nel #traffico dopo Bogotà, Milano è settima - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri di #Roma: eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti d… -
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