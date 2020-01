Terremoto in Turchia: è strage, almeno 20 morti ma si cercano dispersi sotto le macerie (Di sabato 25 gennaio 2020) Secondo l’’autorità locale per la gestione delle emergenze, il Terremoto in Turchia ha causato almeno venti morti e un migliaio di feriti. Sono però decine le persone che ancora mancano all'apello e che si teme siano rimaste intrappolate sotto le macerie. Migliaia anche le persone sfollate perché costrette a lasciare le loro case. fanpage

