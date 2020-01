Virus Cina, caso sospetto in Australia

caso sospetto di Virus misterioso anche in Australia. Secondo quanto riporta la Abc, un uomo di ritorno dalla Cina presentava sintomi riconducibili al Virus simile alla Sars che ha fatto già 4 vittime in Cina. L'uomo è stato messo in isolamento. Secondo le prime informazioni sembra che fosse stato in viaggio a Wuhan, la città considerata il focolaio del Virus(Di martedì 21 gennaio 2020) Primodimisterioso anche in. Secondo quanto riporta la Abc, un uomo di ritorno dallapresentava sintomi riconducibili alsimile alla Sars che ha fatto già 4 vittime in. L'uomo è stato messo in isolamento. Secondo le prime informazioni sembra che fosse stato in viaggio a Wuhan, la città considerata il focolaio del(Di martedì 21 gennaio 2020)

