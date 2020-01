Rovigo, bimbo di 5 anni in ospedale per tubercolosi: scatta l’allerta (Di martedì 21 gennaio 2020) Un bimbo di 5 anni è stato ricoverato nel reparto di Pediatria di Rovigo per tubercolosi, è scattata l’allerta per tutti i suoi compagni di asilo. Ora i piccoli dovranno essere sottoposti ad esami pediatrici idonei, tra cui una radiografia del torace e una visita infettivologica pediatrica. I medici riferiscono che dal punto di vista clinico, rischio di infezione per gli altri bambini è basso. In una nota, l’Ulss 5 Polesana, ha riferito: “In data odierna è pervenuta conferma di positività per tubercolosi in un bambino di 5 anni ricoverato in pediatria, e che frequenta una scuola d’infanzia di Rovigo. I medici dell’Azienda Ulss 5 provvederanno a incontrare i genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e a eseguire gli accertamenti previsti dal protocollo regionale per i ... bigodino

