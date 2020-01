Brindisi-Paok in tv, Champions League basket 2020: orario, programma e streaming (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dopo il bel successo colto al supplementare in campionato contro la Virtus Roma, l‘Happy Casa Brindisi, domani alle ore 20.30, proverà a rilanciare le sue quotazioni in basketball Champions League, in seguito alla pesantissima sconfitta patita settimana scorsa in Turchia sul campo del Besiktas, che l’ha relegata all’ultimo posto nel suo girone, contro i greci del Paok di Salonicco, l’altro fanalino di coda del Gruppo D. Una sfida sulla carta sicuramente abbordabile per Adrian Banks e compagni contro un sodalizio che, al contrario dei Brindisini, sta faticando non solo nella campetizione continentale targata FIBA, ma anche nel campionato greco, ove attualmente occupa la penultima posizione. Inoltre, i pugliesi avranno dalla loro anche il fattore campo con il pubblico sempre molto caldo del PalaPentassuglia pronto a supportare la sua squadra in quello che è un ... oasport

