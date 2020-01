LIVE Australian Open 2020, risultati 20 gennaio in DIRETTA: subito in campo Sinner, Berrettini, Fognini e 6 azzurri complessivi! (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo degli Australian Open (20 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HARRIS (INIZIO ALLE 01.00) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Sinner-PURCELL (INIZIO ALLE 03.00 CIRCA) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-OPELKA (INIZIO ALLE 03.00 CIRCA) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Australian Open 2020 di tennis. Sul cemento di Melbourne andrà in scena una giornata in cui tanta Italia vi sarà, al pari di campioni affermati. Assisteremo a un grande spettacolo e al confronto generazionale tra i top-three Novak Djokovic (vincitore dell’anno scorso), Rafael Nadal (n.1 del mondo) e Roger Federer (n.3 del mondo) e la nouvelle vague, degnamente rappresentata dal greco Stefanos Tsitsipas (vittorioso nelle ATP Finals 2019), dal russo Daniil Medvedev (finalista allo US Open 2019) ... oasport

