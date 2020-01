La malattia rara di Francesca Cipriani: cosa è la sindrome di Poland (Di domenica 19 gennaio 2020) Francesca Cipriani dietro quell’aria da eterna svampita e quel “personaggio” costruito ad arte per far sorridere, nasconde una triste realtà. Il riferimento a lei non può non prescindere dalla questione “chirurgia estetica”, ma non tutti sanno che la showgirl si è approcciata agli interventi a causa di una scoperta che l’ha molto segnata. La malattia di Francesca Cipriani Qualche mese fa, in un’intervista rilasciata a DiPiù tv, l’opinionista di Barbara D’Urso si è lasciata andare a delle intime confessioni. La 35enne ha infatti rivelato di aver scoperto da adolescente di essere affetta da una malattia: la sindrome di Poland, una malformazione che le ha provocato durante l’età puberale, una crescita asimmetrica dei seni. Un dettaglio che l’ha fatta soffrire e che l’ha poi spinta a rimodellare il suo decolletè. cosa è ... Leggi la notizia su kontrokultura

