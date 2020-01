Grande Fratello Vip 4, Barbara Alberti sotto accusa per una frase contro Paola Caruso: il web insorge (Di giovedì 16 gennaio 2020) Al popolo del social non è sfuggito l’attacco riservato da Barbara Alberti nei confronti di Paola Caruso. L’ex showgirl di Avanti un Altro questa sera è entrata al Grande Fratello Vip per mettere un punto sulla storia con Ivan Gonzalez. L’ex tronista, stufo degli attacchi della donna, ha ammesso di aver conosciuto la Bonas durante l’Isola dei Famosi spagnola. Ecco cosa ha dichiarato in puntata l’ex tronista nei confronti della donna: A me lei non piaceva, né fisicamente, né caratterialmente… si è sentita rifiutata e ha iniziato ad andare a dire a tutti che ero omosessuale perché non volevo andare a letto con lei!Ivan Gonzalez Mentre la coppia si trovava in salotto, dallo studio Alfonso Signorini si è collegato con la camera da letto. Proprio qui, Barbara Alberti, ha esordito con una frase che ha suscitato molto scalpore: Neanche con una forchetta ... Leggi la notizia su trendit

GrandeFratello : Tante storie, tanti colpi di scena, tanto Grande Fratello: ecco tutto quello che ci aspetta questa sera ?? #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -