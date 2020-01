Bose chiuderà tutti i suoi negozi in Europa, Stati Uniti, Australia e Giappone. (Di giovedì 16 gennaio 2020) La società statunitense di elettronica Bose, specializzata in apparecchiature audio, ha annunciato che chiuderà tutti i suoi punti vendita in Europa, Stati Uniti, Australia e Giappone. In tutto saranno chiusi 119 negozi, mentre ne rimarranno aperti altri 130 che si trovano Leggi la notizia su ilpost

