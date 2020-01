Dune: Dave Bautista anticipa uno scontro con Jason Momoa? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dave Bautista sarà al fianco di Jason Momoa in Dune, nuova pellicola di Denis Villeneuve, come conferma un nuovo tweet dell'ex Avengers che potrebbe anticipare uno scontro col collega. Dave Bautista, tra gli interpreti dell'atteso Dune, avrebbe anticipato uno spettacolare scontro con Jason Momoa che dovrebbe animare il film. Bautista, noto per il suo ruolo in Guardiani della Galassia, sarà al fianco di Jason Momoa nel cast e i due potrebbero essere protagonisti di uno scontro spettacolare. Dave Bautista e Jason Momoa sono stati entrambi protagonisti di cinecomic, sebbene dei due studi concorrenti Marvel e DC, e ora si ritrovano insieme in questa nuova pellicola di fantascienza, adattamento del romanzo Dune del 1965 di Frank Herbert. Dave Bautista, per ricordare a tutti i suoi fan di questo connubio, ha ... Leggi la notizia su movieplayer

