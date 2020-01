Aereo ucraino abbattuto da due missili

Aereo ucraino con 176 persone a bordo sono stati due missili sparati a distanza di 30 secondi l'uno dall'altro I razzi, scrive il NYT, sono stati lanciati da una base iraniana a 12Km dal velivolo. Il video spiega anche perché il transponder dell'Aereo (localizzatore) ha smesso di funzionare prima di essere colpito dal secondo missile. Le autorità iraniane hanno arrestato l'uomo che filmò l'abbattimento.(Di martedì 14 gennaio 2020) Immagini esclusive, ottenute dal New York Times, mostrano che ad abbattere, 6 giorni fa poco dopo il decollo da Teheran,l'con 176 persone a bordo sono stati duesparati a distanza di 30 secondi l'uno dall'altro I razzi, scrive il NYT, sono stati lanciati da una base iraniana a 12Km dal velivolo. Il video spiega anche perché il transponder dell'(localizzatore) ha smesso di funzionare prima di essere colpito dal secondo missile. Le autorità iraniane hanno arrestato l'uomo che filmò l'abbattimento.(Di martedì 14 gennaio 2020)

