Tangenziale, grande paura nella notte: carovana di scooter contromano (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tangenziale di Napoli: nella notte tra sabato e domenica almeno cinque motorini hanno percorso contromano e a tutta velocità il tratto tra Agnano e Pozzuoli (per fortuna senza conseguenze). Clamoroso (e per fortuna senza conseguenze) quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica sulla Tangenziale di Napoli. Come riporta “Il Mattino”, intorno alle ore 2.30, … L'articolo Tangenziale, grande paura nella notte: carovana di scooter contromano proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

