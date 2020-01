Calcio femminile, Serie A 2020: Juventus padrona e vincente, cade il Milan nei posticipi dell’11° turno (Di domenica 12 gennaio 2020) L’undicesima giornata del campionato di Calcio femminile 2019-2020 di Serie A è andata definitivamente in archivio. Dopo i quattro incontri del sabato, è stato la volta dei due posticipi domenicali che hanno dato un quadro preciso e puntuale alla classifica generale. Juventus e ancora Juventus. La formazione allenata da Rita Guarino inizia nel migliore dei modi il 2020, strapazzando nelle cornice rinnovata del Nereo Rocco di Trieste il Tavagnacco (5-1). “Vinca il migliore? Sperem de no”, diceva “El Paron”, nel suo sano pragmatismo. Purtroppo per le padrone di casa, le migliori di questo campionato non hanno avuto pietà. E’arrivato il decimo successo in undici incontri per la Vecchia Signora e il passivo inflitto alle friulane parla chiaro, dando seguito ai successi consecutivi (5) contro le gialloblu. Cristiana Girelli su rigore al 33′, Martina ... Leggi la notizia su oasport

