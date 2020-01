Lea Michele rispolvera Glee con Kevin McHale e Jenna Ushkowitz: quali segreti saranno rivelati? (Di sabato 11 gennaio 2020) Novità importanti in arrivo per i vecchi e i nuovi fan di Glee che potrebbero presto essere travolti dalle rivelazioni di Lea Michele sulla serie ma, soprattutto, sul dietro le quinte di quegli anni passati dentro e fuori dal set. A dare questa occasione all'attrice e ai fan della serie targata Ryan Murphy sono due suoi colleghi ovvero Kevin McHale e Jenna Ushkowitz che hanno annunciato questa novità importante in arrivo facendo saltare dalla sedia tutti coloro che si attendono una passeggiata tra i ricordi e rivelazioni importanti ancora poco note.Secondo quanto rivela EW in esclusiva sembra che Kevin McHale e Jenna Ushkowitz ripercorreranno la prima stagione del teen drama musicale di Ryan Murphy per un podcast. A partire dal 16 gennaio, il duo che ha interpretato Artie e Tina nella serie di lunga data della Fox, darà vita ad un nuovo capitolo del loro podcast ovvero Showmance: ... Leggi la notizia su optimaitalia

thexprincipal : lea michele sarfati, 1986. - Smileforlive_ : Ogni tanto ripenso a quando una mia cara amica mi fece questo regalo bellissimo. L'album autografato di Lea Michele… - LBBHshadow : ? Lea Michele Sarfati, 1986?; -