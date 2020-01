Una Vita, anteprima Tv Soap: DUE MATRIMONI nelle future puntate spagnole (Di venerdì 10 gennaio 2020) Doppie nozze in arrivo nelle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita). Secondo le anticipazioni di cui disponiamo e che vi riportiamo in anteprima pure rispetto alla Spagna, i telespettatori iberici assisteranno prossimamente a due cerimonie nuziali. Attenzione però, visto che il colpo di scena sarà dietro l’angolo… Una Vita, anteprima TvSoap: chi si sposa? Partiamo col dirvi che non è affatto detto che i MATRIMONI rappresentino il classico coronamento del sogno d’amore tra innamorati; tra le altre cose, una funzione religiosa andrà effettivamente in porto mentre la seconda potrebbe venire interrotta bruscamente e con “tragiche” conseguenze. Ma quali saranno i protagonisti di queste scene? Per ora vi diamo un altro indizio utile: prossimamente, gli spagnoli assisteranno al dolore di due donne, devastate dalla notizia delle imminenti celebrazioni. Resta ... Leggi la notizia su tvsoap

