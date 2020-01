L’ex proprietario del Milan Yonghong Li: «Bancarotta? Una fake news» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Yonghong Li continua a raccontare la sua versione dei fatti per quanto riguarda il passaggio di proprietà del Milan ad Elliott L’ex presidente Yonghong Li ha risposto all’ad del Milan Ivan Gazidis, che aveva dichiarato che il club rischiava la Bancarotta dopo la gestione cinese. Li ha twittato: «Gazidis ha detto che Elliott ha salvato il Milan dalla Bancarotta. È una fake news» «Come ha detto David Han Li, suo braccio destro, i soldi nel conto del Milan sono stati bloccati da Elliott e noi non abbiamo potuto usarli. Dopo che abbiamo lasciato il club i soldi che avevamo immesso erano ancora lì. Gazidis, lo sai che il tuo stipendio veniva dai miei soldi?» #Gazidis said Elliott saved ACM from bankruptcy. That's #fakenews As David said:‘The cash in the account of ACM was locked by Elliott and we couldn't use it…after we left the club, there was still a lot of ... Leggi la notizia su calcionews24

