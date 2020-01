Il koala rimane con il pompiere mentre gli incendi devastano il suo habitat (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dall’Australia arrivano molte fotografie che fanno commuovere. Gli incendi che stanno devastando diverse zone del paese non risparmiano gli animali. È diventata virale l’immagine di un koala che rimane accanto al pompiere che gli ha salvato la vita, mentre osservano l’incendio che sta distruggendo il suo habitat naturale. La foto è stata pubblicata sulla pagina Facebook di Eden Hills Country Fire Service e mostra un pompiere mentre è al lavoro per spegnere gli incendi che da settembre 2019 devastano l’Australia. Ci troviamo a ovest di Adelaide nel vigneto Lobethal. Il pompiere, con il tubo dell’acqua in mano, sembra impotente di fronte al fuoco che avanza verso di lui. Molti suoi colleghi sono tra le 26 vittime dei roghi che devastano ogni cosa che incontrano e che in ... Leggi la notizia su bigodino

