Incredibili miglioramenti per Xiaomi Mi Band 5: pagamenti anche in Italia? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Non passerà troppo tempo prima di vedere arrivare la Xiaomi Mi Band 5, che a dire il vero sembrerebbe essere già in lavorazione. Su suggerimento del portale 'tizenhelp.com' abbiamo appreso che il team di lavoro si sta già concentrando sul prossimo braccialetto intelligente, in programma tra la primavera e l'estate. Il dispositivo dovrebbe essere in grado di supportare l'NFC in ogni parte del mondo (senza restare esclusiva del territorio cinese, come successo con l'attuale Xiaomi Mi Band 4), cosa che, se confermata, spalancherebbe le porte all'utilizzo di Google Pay per usufruire dell'accessorio per convalidare i pagamenti elettronici. La versione cui la fonte fa riferimento è quella internazionale, che potrebbe anche voler dire che esisterà un unico modello di Xiaomi Mi Band 5, quello provvisto di connettività NFC. La prossima generazione del braccialetto fitness dovrebbe anche ... Leggi la notizia su optimaitalia

