Incidente al sottopasso di Caronno Pertusella, bimbo di un anno tra i 4 feriti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Incidente con feriti questa sera poco dopo le 18 all’altezza del sottopasso ferroviario di Caronno Pertusella, in via Maiella. Per cause in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrate due vetture, una delle quali ha fatto un testacoda. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e della Sos di Uboldo. feriti il conducente dell’auto finita fuori strada e un’intera famiglia a bordo della vettura urtata: la mamma di 30 anni e un bimbo di 1 anno (portati all’ospedale di Garbagnate in codice verde) e i nonni, di 70 e 71 anni (accompagnati nel nosocomio di Rho). su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Incidente al sottopasso di Caronno Pertusella, bimbo di 1 anno tra i 4 feriti - - laprovinciadico : Sottopasso di Lecco chiuso per un grave #incidente. -