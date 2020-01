Sanremo 2020, cosa c’entra Achille Lauro con San Francesco d’Assisi? Sulle tracce della canzone per il Festival (Di sabato 4 gennaio 2020) I brani di Achille Lauro sono zeppi di riferimenti al cattolicesimo. Il suo secondo album in studio, pubblicato nel 2015, si chiama Dio c’è, ma la stessa Rolls Royce, arrivata nona al 69° Festival di Sanremo, si chiude così: Amore mio sei il diavolo che torni ma / Solo per dare fuoco al mio cuore di carta / Dio ti prego salvaci da questi giorni (Rolls Royce) / Tieni da parte un posto e segnati sti nomi (Rolls Royce). Da inizio 2020, l’account Instagram del 29enne romano ha subito una trasformazione grafica. È cambiata l’immagine del profilo e la biografia. La foto scelta, adesso, rappresenta il volto di San Francesco d’Assisi. In caps lock si legge «Achille Lauro», sotto «Sanremo 20.20». Alla terza riga, questa frase: «Viveva ad Assisi, nella valle spoletana, un uomo di nome Francesco». Sempre il primo gennaio, Lauro de Marinis – questo il suo ... Leggi la notizia su open.online

