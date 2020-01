Wanda Nara: «Vado al Grande fratello vip perché voglio farmi conoscere dalle donne» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha parlato in una lunga intervista a Grazia. Innanzitutto ha spiegato il motivo per cui ha scelto di partecipare al Grande fratello Vip “Vorrei farmi conoscere soprattutto dalle donne. Purtroppo sono vista da tutti come la moglie-manager del calciatore Mauro Icardi, talvolta additata come pazza, addirittura la rovina della sua carriera. Anche se poi così non è stato, visto che certe decisioni impopolari, alla fine, mi hanno dato ragione. Qual è la mia dote? L’intuizione. Ha colto l’occasione per difendersi dalle numerose critiche che ha ricevuto come agente di Icardi soprattutto nel periodo della crisi con l’Inter Due mesi fa tutta Italia diceva che stavo rovinando mio marito, che doveva andare al Napoli o alla Juventus. Ma io sentivo una frase dentro di me, un sesto senso che tutte noi donne abbiamo: ‘Mauro ... Leggi la notizia su ilnapolista

