Benevento, furti in abitazioni durante il Capodanno: ladri via con il bottino (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Primo dell’anno amaro per i proprietari di due abitazioni di via Paolo VI, nell’area di contrada San Vito, a ridosso della Statale Appia. I proprietari dei due appartamenti, nel rincasare a tarda notte dopo aver fesateggiato il Capodanno fuori casa, hanno avuto la sgradita sorpresa di constatare che qualcuno si era introdotto all’interno delle loro proprietà. La prima intrusione, secondo i primi rilievi, dovrebbe essersi verificata intorno alla mezzanotte, un’ora e mezza prima del rientro a casa degli inquilini; la seconda molto più tardi in quanto la scoperta del furto risale alle 2.30. I malviventi si sono introdotti rompendo una finestra al piano terra, hanno rubato monili in oro e denaro contante per poi derubare anche la casa attigua, sottraendo altro denaro e oggetti di valore. I proprietari, una ... Leggi la notizia su anteprima24

