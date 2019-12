La chiamata di emergenza nell’auto sommersa | Iris è morto annegato attraversando il fiume

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Gli ultimi drammatici istanti di vita diSoncin, una delle vittime del maltempo che lo scorso fine settimana ha imperversato in Italia da nord a sud, facendo quattro vittime. Il 56enne, residente in Provincia di Pordenone, stava provando ad attraversare ilMeduna quando è stato sorpreso dalla forza dell’acqua che non gli ha dato scampo.

NoiTv : 'Chiamata sociale'; la Misericordia lancia numero di emergenza per gli anziani in difficoltà -… - ravnclxw : io però so deficiente come pochi ma veramente,,, volevo fare uno screen e ho fatto partire la chiamata d’emergenza… - fainformazione : L'ennesimo episodio di razzismo, oltretutto nei confronti di chi fa volontariato per salvare vite umane Domenica,… -