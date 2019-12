“In terapia intensiva” L’ex ministro Clemente Mastella ricoverato in ospedale

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Brutte notizie per il sindaco di Benevento,. Il politico è stato colpito da un malore ed è statoall’‘Rummo’ di Benevento per asma bronchiale. I medici hanno deciso di ricoverarlo al termine di alcuni accertamenti effettuati nel nosocomio. Alcune ore dopo è stata presa un’altra decisione da parte dei sanitari. Tenuto conto del’aggravarsi delle sue condizioni di salute, è stato trasferito al ‘San Pio’ nel reparto diintensiva per difficoltà di natura respiratoria. Eppure inizialmente sembrava proprio non ci fosse nulla di preoccupante, infatti era in programma la sua presenza alle cerimonie del Natale, tra cui il taglio del nastro al nuovo McDonald’s situato in via Pietro Nenni. (Continua dopo la foto) Al suo posto ci sarà invece la senatrice di Forza Italia nonché sua moglie, Sandra Lonardo. ...

