Allerta Meteo Liguria | mareggiate intense sul Levante

(Di lunedì 23 dicembre 2019) E’ stato confermato per la giornata di oggi l’avvisoemanato da Arpal persulle coste deldella. Il tratto di costa interessato è quello tra Portofino e il confine con la Toscana. In mattinata il moto ondoso è previsto in lenta diminuzione. Scende da burrasca forte a burrasca, invece, l’intensità prevista per il vento su tutta la regione. Per quanto riguarda il mare, le boe agli estremi del Mar Ligure hanno registrato questi valori massimi: ad Est la boa della Gorgona ha toccato quasi i 6 metri di onda significativa mentre, alle 10, è attestata intorno ai 3 metri, con un periodo di picco costante tra i 10 e gli 11 secondi. A ovest, la boa di Nizza ha raggiunto i 5 metri di onda significativa con un periodo di picco intorno agli 8-9 secondi, registrando alle 10 un’onda significativa di 3.7 metri. Il vento è ancora a ...

