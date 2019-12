’Ndrangheta | arrestato ex Forza Italia Pittelli | «La massoneria ti apre autostrade

Leggi la notizia su espresso.repubblica

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Maxi operazione in Calabria, nel resto d’e all’estero. Coinvolti politici, avvocati e padrini dei clan.Tra questi l'avvocato ex parlamentare Giancarloindagato per concorso esterno. Coinvolto anche il big del Pd, Nicola Adamo. Un terremoto giudiziario prima delle elezioni regionali 'Ndrangheta, maxi blitz dei carabinieri: tra gli oltre 300 arrestati politici, imprenditori e boss"

