Kate | William | George | Charlotte e Louis ci fanno gli auguri di Natale a bordo di un

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Le cartoline didei CambridgeLe cartoline didei CambridgeLe cartoline didei CambridgeLe cartoline didei CambridgeLe cartoline didei CambridgeLa cartolina di2019 dei Cambridge non è stata ancora rilasciata ufficialmente. Ma un assaggio arriva dal profilo Twitter di un utente britannico che l’ha già ricevuta. Spoiler: è bellissima! A giudicare dal look è stata scattata la scorsa estate e ci sono in posaMiddleton,e i tre figli:, 6 anni,, 4, e, uno. Tutti adi un sidecar. O meglio, papàe il più piccolo di casa sono alla guida della moto. Che ancheavrà un debole per i motori come lo zio Harry? Staremo a vedere. L’adorabile scatto è stato condiviso in Rete dall’Air Commodore Dawn McCafferty. La duchessa di Cambridge è diventata patrona della RAF Air Cadets nel 2016, ...

Notiziedi_it : Niente affettuosità, siamo reali. E Kate scosta William - infoitcultura : Kate Middleton principe William crisi evidente da un gesto in tv? - XVIMXM : 'William le tocca la spalla e Kate si allontana: è crisi? Il dubbio infiamma i social' infiamma solo voi di repubbl… -