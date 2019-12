Di Marzio | ”Napoli | Lozano? Con quella cifra si poteva comprare altro a centrocampo”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 17 dicembre 2019) Disulla crisi del Napoli: sicuramente da gennaio scorso le cose non sono andate benissimo Gianni Diha rilasciato alcune dichiarazioni a Marte Sport Live su Radio Marte sul Napoli, Insigne,ed. Queste le sue parole: SU INSIGNE Insigne vuole dare il massimo, ma è bloccato dalla tensione e non riesce. E’ un giocatore di grandi qualità, è consapevole del momento difficile e proverà ad essere tranquillo e sereno. Raiola? Mi è capitato di pensare che potesse andar via dopo aver cambiato procuratore. SULLA CRISI DEL NAPOLI La crisi del Napoli? Sicuramente da gennaio scorso le cose non sono andate benissimo, ma comunque gli azzurri hanno conquistato un secondo posto pur non giocando un calcio spumeggiante. SU DIAWARA E ROG Diawara e Rog? Sono state due cessioni inspiegabili. Rogessere un’alternativa ad Allan che ha avuto un momento difficile....

news24_napoli : Di Marzio: "Il Napoli ha effettuato due cessioni inspiegabili… - SiamoPartenopei : Di Marzio: 'Il Napoli ha effettuato due cessioni inspiegabili, calendario difficile a gennaio!' - MundoNapoli : G. Di Marzio: “Llorente attacco non sprint, per il Napoli ci vorrebbe altro” -