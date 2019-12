Terremoto Benevento e controlli negli edifici privati | Mastella | “Se avete problemi

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Purtroppo i terremoti non si possono prevedere. Invito i concittadini ad essere possibilmente calmi. Abbiamo deciso di fare ricognizioni nelle scuole epubblici. Stasera alle 19 nuova riunione di emergenza. Lo sciame investe l’Appennino da Nord a Sud. Per le case private vedete con i vostri tecnici. Per chi ha davveroeconomici si rivolga al comune o a me e vedremo il da farsi“: lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di, Clemente, riferendosi allo sciame sismico in corso.L'articolo: “Seeconomici rivolgetevi al Comune o a me” Meteo Web.

