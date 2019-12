Uomo si getta nel fiume per salvare il cane

Leggi la notizia su bigodino

(Di domenica 15 dicembre 2019) Era un giorno come un altro, per unchiamato Don Chatten, che era uscito a Buffalo, New York, per fare un giro con i suoi due cuccioli. Mentre stava camminando, una donna lo ha fermato. Gli ha chiesto aiuto per cercare il suo, che aveva smarrito già da molti minuti. Il signore erauscito come suo solito ed ha fatto la sua solita passeggiata. Non sembrava esserci nulla di strano in giro, ma poco dopo è accaduto l’impensabile. Una donna, spaventata e con le lacrime agli occhi, è andata verso Don e gli chiesto aiuto, poiché erano già diversi minuti che non riusciva a trovare il suo. Lo chiamava e non rispondeva e lei aveva molta paura, che gli fosse accaduto qualcosa di brutto. L’, senza rifletterci, ha iniziato a cercare in giro, insieme a lei. Diversi minuti dopo, Don guarda verso ilghiacciato e capisce che da quel momento in poi, ha pochi istanti ...

giusepp80039000 : RT @giusepp80039000: @CorvinoSantino @GiorgiaMeloni @Mario84583849 Perchè con Berlusconi chi è?, non dimenticare che quell'uomo di certi pe… - giusepp80039000 : @CorvinoSantino @GiorgiaMeloni @Mario84583849 Perchè con Berlusconi chi è?, non dimenticare che quell'uomo di certi… - 1977Giovanni : @matteorenzi Non prendiamo lezioni da lei, da chi da qui a breve formerà un partito con personalità che arrivano so… -