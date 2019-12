La manovra continua a cambiare | arriva la cambiale digitale e l’accesso “personalizzato”

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 12 dicembre 2019)laper pagare le fatture commerciali e incentivare l'autofinanziamento tra imprese. Lo prevede un emendamento allaa firma del presidente della commissione Bilancio al Senato, Daniele Pesco (M5s), riformulato e approvato dai senatori della V commissione. Le cambiali avranno durata non inferiore a 6 mesi, potranno essere utilizzate solo tra imprese come titoli di credito e saranno soggette a imposta di bollo. Inoltre, quelle non pagate potranno essere "contestate" solo dopo 2 mesi dalla loro scadenza. Servirà un decreto del Mef perché la misura venga attuata.Altra novità è per le farmacie doveun servizio di "accesso personalizzato ai farmaci" tramite la ricetta elettronica per i malati cronici. Lo prevede un emendamento allaa firma del Pd, riformulato, approvato in commissione Bilancio al Senato. Con il nuovo sistema i medici di base ...

FratellidItaIia : Manovra, Meloni: Su cedolare affitti negozi continua assalto Governo contro commercianti e artigiani… - Claudia50827317 : '..abbiamo esteso la detraibilità fiscale per le spese veterinarie per gli animali da compagnia, e abbassato le ali… - Rillswind : Manovra: Positiva impronta animalista. Continua nostro impegno -