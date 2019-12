Koulibaly al PSG | la stampa francese è certa che non sia solo un pour parler

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il Paris Saint Germain individua i propri obiettivi di mercatoal PSG sembra quasi una certezza per il club parigino, ma affinchè ciò accada deve realizzarsi una condizione: la partenza di Neymar. I parigini, secondo France Football, avrebbero scelto i rinforzi in caso di partenza del brasiliano: il centrale del Napoli, l’attaccante del Liverpool, e il terzino della Juventus. Il Brasiliano del PSG, nonostante continui a segnare, sembra stia vivendo una stagione da separato in caso. I tifosi sono contro di lui e lui ha un unico pensiero costante: il ritorno al Barcellona. Ipotesi che potrebbe concretizzarsi a fine stagione tranne che Neymar non prenda in considerazione un eventuale rinnovo contrattuale che il PSG potrebbe proporgli a cifre consistenti, più di quanto il fenomeno brasiliano guadagni attualmente. Ovviamente questa è una ipotesi per trattenerlo a ...

sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Dalla Francia – Caos Napoli, il PSG in agguato: Leonardo punta Allan e Koulibaly,… - cn1926it : #PSG, #Koulibaly ancora nel mirino di #Leonardo: tutto potrebbe dipendere dal futuro di #Neymar - sscalcionapoli1 : France Football – Napoli alla fine di un ciclo, Leonardo punta Koulibaly e Allan per il PSG -