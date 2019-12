Repubblica | Manolas | Zielinski | quelli che vogliono salvare Ancelotti

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La partita di Udine ha segnato uno spartiacque tra la rassegnazione e la rabbia della squadra, scriveNapoli. Negli spogliatoi della Dacia Arena, racconta il quotidiano, è esplosa la rabbia, rivelando l’esistenza di quello che definisce “un partito dei combattenti”. A guidarlo è Kostas, che contro l’Udinese ha dato il massimo. Pubblicamente si sono dichiarati anchee Di Lorenzo, che hanno espresso la loro voglia di tirarsi fuori dalla crisi. “La chiamata alle armi c’è stata e adesso si tratta di capire in quanti aderiranno al neonato partito dei combattenti”. E’ l’ultima speranza per la squadra di uscire dalla crisi e, per, dila panchina. Insigne sta scivolando sempre di più ai margini della scena. Senza di lui gli azzurri sono stati molto più squadra nel secondo tempo di Udine, sulla falsariga di ...

