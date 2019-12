Muratore inglese vince 123 milioni alla lotteria ma continua a lavorare

ilgiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Andrea Pegoraro L'uomo ha detto che "ha dei lavori da finire e non può abbandonare i suoi clienti". Vive a Selsey, nel West Sussex, insiememoglie e ai due figliquasi 123di euro ma decide dire aperché come detto da lui “ha dei lavori da finire e non può abbandonare i suoi clienti”. Protagonista di questa insolita storia undi 42 anni che vive a Selsey, nel West Sussex, insiememoglie e ai due figli di 10 e 15 anni. Come riporta il Mirror, il 19 novembre l’uomo ha vinto 105di sterline a EuroMillions, unache interessa più Paesi europei. La cifra corrisponde a circa 122,7di euro. La vita delè destinata a cambiare ma l’uomo non ha intenzione di lasciare i suoi impegni professionali. Ha spiegato che aveva preso degli impegni con i suoi clienti e non può lasciarli ...