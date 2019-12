newsmondo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Accordo, il governo esulta. Oraprovano a prendersi i meriti per i risultati ottenuti al termine di un duro lavoro all’insegna della tensione. Trovato un accordo di massimadopo un lunghissimo vertice di maggioranza, le forze al governo sono passate alla fase successiva, quella dei meriti. M5s, Italia Viva e Pd provano a passare all’incasso rivendicando il lavoro svolto nonostante sia decisamente presto per sapere se il pacchetto di riforme possa in effetti essere positivo per gli italiani. Il Presidente Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e dei membri del nuovo Governo (foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica) Manvora, Conte: “Nessuno dica più che questo è il governo delle ...

Agenzia_Ansa : #Manovra @luigidimaio intesta al #governo il successo sullo stipendio dei #vigilidelfuoco #ANSA - NewsMondo1 : Intesa sulla manovra, ora tutti si prendono i meriti… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: #Manovra @luigidimaio intesta al #governo il successo sullo stipendio dei #vigilidelfuoco #ANSA -