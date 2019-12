Giusy Occhionero | la deputata di Italia Viva è indagata per falso

Palermo - Giusy Occhionero (Italia Viva) indagata per falso : Deputata di Italia Viva indagata per falso. Occhionero avrebbe fatto passare Antonello Nicosia per suo assistente. Notificato l’avviso di garanzia. Palermo – Deputata di Italia Viva indagata per falso. Nella giornata di venerdì 6 dicembre 2019 Giusy Occhionero ha ricevuto l’avviso di garanzia notificato dalla Procura di Palermo. Nel mirino degli inquirenti il fatto di aver fatto passare il Radicale Antonello Nicosia come ...

