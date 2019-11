Matteo Salvini | Pronto a sedermi in strada per bloccare i camion di monnezza da

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 26 novembre 2019) “Come mio dovere di cittadino e di ex amministratore locale ho messo a disposizione due ore del mio tempo per venire qui a denunciare la pericolosità sociale di Zingaretti e Raggi, 50% e 50%”. Lo ha detto il leader della Lega,, in diretta Facebook da Civitavecchia, attaccando la decisione che i rifiuti della Capitale finiscano nella discarica della città portuale laziale.“Contesto l’idea che Roma esternalizzi i suoi problemi. Penso e spero che tutta la comunità di cittadini siano concordi nel dire no ai rifiuti di Roma. Sarà una battaglia complicata ma se la comunità non è compatta sarà ancora più complicata”.“Raggi e Zingaretti - aggiunge- sono come due innamorati che si scrivono le letterine, ma in mezzo non c’è l’amore ma l’immondizia. Si ...

