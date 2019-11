Mafia | Dda Palermo chiede rinvio a giudizio per ex deputato Ruggirello e altri 28 indagati

Pio La Torre - il comunista ammazzato dalla Mafia che sfidò la guerra fredda (e inventò il modo per confiscare le ricchezze dei boss) : Quando Pio La Torre torna nuovamente in Sicilia nell’autunno del 1981 per prendere in mano la direzione del Partito comunista regionale, dopo la parentesi romana durata 12 anni come membro della Direzione e della Segreteria nazionali del partito, ha affidato “il preciso compito di dare la precedenza su tutto alla lotta contro l’installazione dei missili” a Comiso. Il 7 agosto di quell’anno il Consiglio de ministri ha approvato la ...

‘Ndrangheta - la procuratrice della Dda ai sindaci del Milanese : “Non avete più alibi - entrate a far parte del capitale sociale dell’antiMafia” : “Non avete più alibi, dovete scegliere da che parte stare entrando a far parte del capitale sociale dell’antimafia”. È questo l’appello che la procuratrice aggiunta della Dda di Milano, Alessandra Dolci, ha rivolto ai sindaci e agli amministratori dell’hinterland Milanese che si sono riuniti nella masseria di Cislago, un bene confiscato alla ‘ndrangheta alle porte di Milano. Da anni la cintura sudovest è considerata dalla Dda come l’area ...

Non era Mafia Capitale - la doccia fredda per Raggi : così cade lo slogan M5S : Era tutto un altro spartito quello che doveva suonare nella grancassa della propaganda grillina, lo stesso disco che suona da cinque anni e che ha fatto da colonna sonora all'ascesa di Virginia...